前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックは現地11月27日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第５節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトと対戦。３−１で逆転勝利を飾った。前田、旗手、上田、渡辺に４選手が揃って先発したこの試合で、主役となったのが１ゴール・１アシストをマークした旗手だ。11分に上田に先制ゴールを許して迎えた31分、ポケットを取る動きでボックス内に