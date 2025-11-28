世界最大手の電気自動車用電池メーカー、中国の寧徳時代新能源科技（CATL）と多国籍自動車メーカーのストランティス N.V.は11月26日、スペインのアラゴン自治州に投資・建設する大型リン酸鉄リチウム電池工場の起工式を開催しました。この工場は総投資額41億ユーロ（約7432億円）で、電気自動車用リン酸鉄リチウム電池を生産し、完全なカーボンニュートラルの実現に取り組みます。2026年末の稼働を予定しており、年間生産能力は50