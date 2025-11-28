28日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2507枚だった。うちプットの出来高が1674枚と、コールの833枚を上回った。プットの出来高トップは3万9500円の180枚（15円安110円）。コールの出来高トップは5万2875円の137枚（165円安485円）だった。 コールプット 出来高