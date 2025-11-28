大谷とダルビッシュが今季初の対決！結果は？【クイズ】 8月18日のドジャース vs パドレスで、今季初の対決となった大谷とダルビッシュ。大谷がヒットを放ったのか、それともダルビッシュが抑えたか。プレイバックで確認してみよう。 大谷、1回裏にライトへのヒット【プレイバック】 ※以下、2025年8月18日に公開した記事を再編集した内容です。 ドジャースの大谷翔平は、8月18日のパドレス戦に1番