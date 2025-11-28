月波兎『いつものオーロラが割った夜』撮影横田敦史 どこか懐かしくて笑えるお芝居に月波兎 舞台『いつものオーロラが割った夜』が中野 ザ・ポケットで開幕した。 月波兎（つきなみうさぎ）は俳優の石井麗子と奥山美代子が2023年から活動を始めた演劇集団。2024年5月に第1回公演『いちごの沈黙。2024』をこった創作空間で上演。その後、第2回公演『ラスト・サパー』、第3回公演『母と惑星について、およ