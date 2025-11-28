タレント養成所「沖縄アクターズスクール」出身の「ＭＡＸ」のＮＡＮＡ（４９）＆ＲＥＩＮＡ（４７）と知念里奈（４４）が２８日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。１９９０年代初め、在学当時のハードなレッスンや学校のルールなどについて明かした。「ＳＰＥＥＤ」や三浦大知といったアクターズスクール出身者をまとめたフリップが出されたが、７年前に電撃引退した安室奈美恵さん（４８）の名前