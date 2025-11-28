阪神にトレードで新加入した伏見寅威捕手（３５）が２８日に、兵庫・西宮市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。年俸は現状維持の１億円。背番号は１７。今季まで所属した日本ハムから、虎のリリーフ左腕・島本とのトレードでタテジマを身にまとうこととなった伏見は「急だったので驚きはあったが、選手にとってトレードというのはすごくポジティブなこと。前向きに捉えている」と黄色いネクタイ姿で笑顔。「今年のセ・リーグの