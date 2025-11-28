政党交付金の依存傾向は相変わらずです。2024年分の政治資金収支報告書が総務省から公開されました。収入が最も多いのは自民党の約221億2700万円で、そのうち政党交付金が156億5千万円あまりと70.7％を占めています。政党交付金は、立憲民主党が70億5600万円、日本維新の会が33億6400万円、国民民主党が12億6300万円で、いずれも収入の8割前後を占め、依存が高い傾向は今回も変わりません。自民党に次いで全体の収入が多いのは共産