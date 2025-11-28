プロ野球・ヤクルトは28日、ヘスス・リランソ投手の獲得を発表しました。ドミニカ共和国出身のヘスス投手は1995年3月7日生まれの来季31歳。188cm・112キロの右腕です。2012年にはアトランタ・ブレーブスに入団。その後は複数球団を渡り歩きながら、マイナーリーグでの登板を重ねてきました。2012年の初登板からここまで、中継ぎを中心にマイナーの317試合に登板。うち先発は18登板で、通算防御率4.31となっています。ヘスス投手は