俳優の妻夫木聡（44）が主演を務める日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(TBS系、日曜後9・00)が、20日までに公式インスタグラムを更新。俳優・佐藤浩市と沢村一樹のオフショットを公開した。公式インスタグラムでは「私はまだ大人げないもので…そう語る椎名の相談とは？」と投稿。そして車椅子に座る白髪の佐藤浩市を押す沢村一樹のオフショットを公開した。ネットでは「寄り添う姿に感動」「歳を重ねてとてもいい関係を