元「和牛」の水田信二（45）が27日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。コンビ解散後の給料事情などを明かした。この日、行われたドッキリ企画は「占い師を使って初出しエピソード引き出し王」。占い師を演じる女優を用意し、リリー、相席スタート・山添寛、さらば青春の光・森田哲矢、東ブクロの4人が遠隔で指示、占いの力でゲストの初出しエピソードを引き出すというもの。水田は昨年3月末