米サンフランシスコ在住のお笑いタレント野沢直子（62）が28日、自身のインスタグラムを更新。長女で格闘家の真珠・野沢オークレア（32）の手料理を披露した。野沢は「ぜーんぶ真珠が作ってくれた、サンクスギビングディナー」と書き出し、「うちは真珠に感謝祭」と投稿。大量の手料理の写真をアップした。そして「ピーカンパイアップルパイパンプキンパイ手作りホイップクリーム」と、お手製スイーツも披露。「ぜーん