兵庫県の斎藤元彦知事（48）が28日、県庁での定例会見で、自身が再選した2024年11月の県知事選で、斎藤氏を応援する“2馬力選挙”を繰り広げた政治団体・NHKから国民を守る党（NHK党）の立花孝志被告（58）が同日、元兵庫県議に対する名誉毀損（きそん）の罪で起訴されたことに対しての受け止めを記者団から問われ「個別の事案に関してのコメントは差し控えたいというふうに思います」と述べた。 【写真】送検される立花孝志容