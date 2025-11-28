埼玉県八潮市の県道陥没事故を受け、市は２７日、関連業務に従事した市職員の時間外勤務手当などの費用計約１０００万円を県に請求する方針を明らかにした。事故直後にあたる１〜２月分の費用を年内に請求し、３月以降分なども今後請求する予定だ。市によると、災害救助法の適用に伴い、避難所の運営費は国が負担することになっており、市は５月、１２１万円を請求した。内閣府で申請内容を審査しているが、避難所職員の増員分