石井食品は12月1日(月)午後6時から、「イシイのオンラインストア」で、「イシイの福袋2026」の予約販売を開始する。2026年の福袋は、過去最大のラインアップとなる全6種類を展開。初登場となる冷凍食品の福袋や常温保存の惣菜セット、親子向けの詰め合わせ、人気の品を詰め合わせたバラエティセットなど、コンセプトを変えた福袋を販売する。一部商品については、現時点では詳細を明らかにしていない。販売期間は、2026年1月14日(