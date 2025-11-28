ブラジル代表FWヴィニシウス（25）はレアル・マドリードとの新契約に近づいているようだ。スペイン『MUNDODEPORTIVO』が報じている。これまでレアルで公式戦通算340試合に出場し、111ゴール89アシストをマークしているヴィニシウスはここ数年クラブの顔として存在感を見せていた。昨シーズンまで指揮を務めていたカルロ・アンチェロッティ体制では絶対的エースとして君臨していたが、シャビ・アロンソ新監督に変わった今シーズンは