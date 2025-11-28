山瀬は心機一転、来季開幕からの1軍入りを狙う(C)産経新聞社巨人の若手捕手・山瀬慎之助は11月27日、大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、サインしました。今季はイースタン・リーグで100試合に出場、打率.302をマークしましたが、1軍では1試合の出場にとどまりました。今月17日に行われた交渉は保留、2度目の交渉でサインという運びになりました。 【関連記事】「巨人はセンター、レフトも空いている」FAで巨人入り有力な