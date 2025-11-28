友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は卒業旅行でのハプニングについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は友だちのあかりと、卒業旅行で韓国へ行きました。ホテルに戻った2人はくつろいでいると、あかりがトイレへ行きます。するとあかりの驚く声が。彼女に一体なにがあったのでしょう？原案：Ra