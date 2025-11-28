Ｊ１柏は２８日、柏市内で次節の新潟戦（３０日・デンカＳ）へ向けた調整を非公開で行った。昨季まで新潟で５シーズン過ごしたＧＫ小島亨介は、敵として初めて古巣の本拠地でプレーする。「（試合が）終わったら、感情がこみ上げてくるかもしれない」としつつ「目の前の試合に対して、どんな相手だろうと変わらずいい準備をして挑む。自分たちのいい準備や、やるべきことが最優先」と強調した。これまでは自身のホームだったた