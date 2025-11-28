ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が２８日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸５億円でサインした（金額は推定）。プロ１５年目の今季は左手中指の腱（けん）脱臼で開幕カードを欠場したが、４月５日の中日戦（神宮）で２回に先制＆決勝の１号２ランを放ち、史上４６人目となる通算３００本塁打を達成。３２歳８か月での到達は来季から１軍監督を務める池山隆寛氏（３５歳４か月）を抜いて球団最年少記録