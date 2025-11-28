Ｊ１柏は２８日、柏市内で次節の新潟戦（３０日・デンカＳ）へ向けた調整を非公開で行った。８日の名古屋戦（１〇０）から２０日。中断期間では紅白戦やトレーニングマッチなどゲーム形式を多く行い、ＭＦ小泉佳穂は「かなりサッカーをしたな、と。新潟戦で１００％を出せることが大事なので、いい準備ができたかなと思っています」と振り返った。新潟は既にＪ２降格が決定。６月１５日の横浜ＦＭ戦（１〇０）以降、リーグ戦１