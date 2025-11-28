ロッテの契約交渉が28日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、13選手（育成再契約を含む）が契約を更改した。高卒2年目の木村は今季の年俸600万円から3・3倍となる年俸2000万円（金額は推定）でサイン。金額を「3度見ぐらいしました」という右腕は「評価していただいて、うれしいという気持ちと、来年もっと頑張らないといけないなという気持ち。評価していただいた分、来年の期待も大きくなると思うので期待を裏切らないように自分