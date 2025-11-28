2025明治安田J2リーグは、11月29日に最終節を迎える。残り1試合となった現在も、自動昇格を確定させているクラブは存在しない。最終節を前に、V・ファーレン長崎、水戸ホーリーホック、ジェフユナイテッド千葉、徳島ヴォルティスの4チームが、2位以内に入る可能性を残している。そんな最終節では、自動昇格の可能性を残す首位の長崎と、4位の徳島による、“直接対決”が実現。長崎はアウェイ開催のこの試合を勝利で終えた時点