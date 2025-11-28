広島にジャンの音が約２年半ぶりに帰ってくる――２０２３年の２月８日を最後に改修工事に入っていた広島競輪場。３０日からのモーニング開催に先立ち、２８日に広島競輪場の新バンクと選手宿舎兼ホテル棟の竣工式と施設見学会が行われた。式典後にはＳ級Ｓ班の松浦悠士ら９選手によるデモンストレーション走行や、施設の見学会が行われた。従来の緑から、海をイメージした青色に塗り変えられた広島バンクに、ようやく歓声が戻