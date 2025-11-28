【新華社ウルムチ11月28日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州の写真家、馬立新（ば・りつしん）さんがこのほど、タクラマカン砂漠の中心部で壮大な景観を撮影した。流れる砂がまぶたのような模様を描き、湖の深い色が瞳孔のようで、まるでタクラマカン砂漠が静かに目を開けたかのように見える。（記者/宿伝義）