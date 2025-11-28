元ラーメンズで俳優として活躍している片桐仁が27日、自身のSNSを更新。「今日で52歳になりました！」と報告し、妻との“顔出し”2ショットなど、家族に祝ってもらった食事会の様子を紹介した。【写真】「奥様が可愛すぎて可愛すぎて」妻との“顔出し”2ショット披露の片桐仁※6枚目「家族でお寿司食べました！」といい、夫婦2ショットや大口で寿司を頬張る自身の写真、長男・太朗さん（21）、次男・春太さん（14）の兄弟シ