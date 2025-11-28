讃岐おもちゃ美術館（高松市大工町） 高松市大工町の讃岐おもちゃ美術館で12月6日から23日まで「東かがわ手袋＆ファッション小物アウトレットセール」が開催されます。木曜定休。 日本手袋工業組合の主催で、東かがわ市から手袋・革小物業者が19店出店し、職人こだわりの手袋や帽子、革製バッグ、財布、冬小物などを販売します。 7日に平田商店の平田哲也さんが採寸して作る手袋のオーダーメイド受注