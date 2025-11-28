２５日、黒竜江省綏化市慶安県永華村の哈伊高速鉄道軌道敷設現場。（ドローンから、綏化＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン11月28日】中国最北端の高速鉄道として建設中の哈伊高速鉄道（黒竜江省ハルビン市−伊春市）は25日、全線で軌道敷設が完了した。同高速鉄道は、縦横各8ルートからなる中国の高速鉄道網計画「八縦八横」における京哈（北京−ハルビン）と京港澳（北京−香港・マカオ）ルートを延伸する重要区間でもある