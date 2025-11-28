プロ野球・ロッテは28日、 秋山正雲投手と育成再契約、金田優太選手と育成契約を行ったことを発表しました。秋山投手は2021年ドラフト4位で入団した22歳、2024年終了後に育成契約となり今季終了後10月7日に育成契約満了となっていました。金田選手は2022年ドラフト5位、20歳の内野手。今季7月に右手手首の手術をしましたが、10月6日に戦力外となりました。秋山投手の背番号は変わらず「123」、金田選手は「120」となります。