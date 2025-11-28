茺田知事は11月28日、12月議会に提出する議案を発表しました。一般会計補正予算案は総額26億1700万円あまりで、県職員の給与の引き上げ分や春野総合運動公園の新しい屋内運動場の管理運営委託料などが盛り込まれています。茺田知事は28日、12月県議会に提出する総額26億1760万円の一般会計補正予算案など31件を発表しました。このうち20億3500万円あまりは今年10月の人事委員会の勧告にもとづく職員の給与の引き上げに