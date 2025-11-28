全国の自治体などでつくる地域活性化センターが28日発表した調査によると、自治体が東京都内に設けたアンテナショップ61店舗のうち、7割超に当たる45店舗は2024年度の売上額が前年度より増えた。訪日客の増加が追い風になったほか、物価高騰による商品値上げも影響したとみられる。残る16店舗の売上額は「横ばい」が5、「減少」が6、「無回答・非公表」が5だった。売上額別に見ると、「北海道どさんこプラザ有楽町店」が10億