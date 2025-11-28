【香港＝遠藤信葉、田村美穂】香港北部の大埔区で起きた高層マンション火災で、香港当局は２８日、少なくとも１２８人の死亡が確認されたと発表した。計７棟が燃えた火災は同日午前、発生から４０時間以上を経てほぼ鎮火した。香港当局の発表によると、２８日午後現在、１２８人が死亡。約２００人と連絡が取れていない。この中には身元不明の死者８９人が含まれているという。やけどなどの負傷者は７９人に上る。捜索は続いて