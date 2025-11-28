けさ（28日）、茨城県稲敷市の圏央道で軽貨物車とトラックが衝突する事故があり、男性2人が病院に運ばれ、うち1人が死亡しました。この事故で圏央道は一部で通行止めになっていましたが、午後3時半頃解除されました。きょう（28日）午前7時ごろ、茨城県稲敷市の圏央道で「軽自動車が飛んできた」と110番通報がありました。警察によりますと、事故があったのは稲敷インターチェンジと稲敷東インターチェンジの間で、軽貨物車が中央