２８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１３．３４ポイント（０．３４％）高の３８８８．６０ポイントと続伸した。中国の政策に対する期待感が引き続き支えとなる流れ。２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議は、１２月中旬ごろに開催される見通しだ。金融関係者からは、会議を経て、２６年１月にも預金準備率や政策金利を引き下げる可能性があると指摘されている。外資による中国株マーケット