香港の高層住宅で発生した大規模火災は発生から3日目を迎え、死者の数は94人となりました。香港の火災現場から、FNN上海支局・工藤雄矢記者が中継でお伝えします。28日朝、現場に到着した際にはまだ所々火が見られたんですが、午後3時50分現在は火の姿、煙の姿は見られません。そして今入った情報ですが、汚職事件を担当する香港の当局が、この住宅の修繕工事のコンサルタントをしていた会社の2人を今回の火災に関連して新たに逮捕