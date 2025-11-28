香港特別行政区政府消防処は28日午前1時ごろに開催した救援報告会で、新界大埔（タイポ）区にある高層集合住宅「宏福苑」で26日に発生した大規模火災がほぼ鎮圧されたとしたほか、救援の最新状況を説明した。消防処の陳慶勇副処長は、「火災はほぼ鎮圧された。4カ所で消火活動が続いており、その他の場所では、再燃を避けるために、水を撒いて温度を下げている。消防隊員は引き続き全力で救援活動を進める」とした。消防処の最新の