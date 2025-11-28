ソフトバンクの佐藤直樹外野手（27）が28日、みずほペイペイドームで契約交渉し、1300万円増の年俸2700万円でサインした。（金額は推定）今オフのソフトバンク契約更改表はこちら6年目の今季は104試合で打率2割3分9厘、5本塁打、18打点といずれもキャリアハイの成績を残し、飛躍のシーズンとなった。佐藤直は「1年間けがなく1軍にいてシーズンを終えられたのは自信になったけど、ポストシーズンでメンバーに入れなかったので