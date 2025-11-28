こども家庭庁は物価高によってこどもたちの成長が妨げられることがないように、子育て世帯や保育所などへの支援を強化することにしていてそのための費用など3724億円を今年度の補正予算案に盛り込みました。こども家庭庁は今年度の補正予算案を6479億円とすることを発表しました。主なものは、物価高の中、子育て支援を強化するため、こども1人あたりに2万円の給付を行う「物価高対応子育て応援手当」で、3677億円となっています。