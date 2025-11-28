「金出せるんか」などと男性を脅して車に乗せ、監禁した疑いでグループの４人が逮捕されました。逮捕監禁の疑いで逮捕されたのは、１６歳から１８歳の少年４人です。警察によりますと、少年らは今年９月、大阪府池田市の店舗で１０代男性に「金出せるんか」などと脅し、顔を殴るなどして車に乗せて移動し、不法に監禁した疑いがもたれています。被害者と少年らは知人関係だといい、お金をめぐるトラブルがきっかけだったとい