アイドルグループ「HKT48」元メンバーで歌手の外薗葉月（ほかぞの・はづき）さん（26）が、2025年11月27日にYouTubeを更新。26日に結婚を発表した、読売ジャイアンツのリチャード（砂川リチャード）選手（26）とそろって登場した。「この子も家族です」リチャード選手と外薗さんは、YouTubeで、身を寄せ合って動画に登場。「このたび、僕、砂川リチャードと」、「外薗葉月は」、「結婚しますことをご報告させていただきます」と、