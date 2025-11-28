兵庫県明石市の集合住宅で、エントランスの軒先の上に女性が倒れているのが見つかりました。女性は病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。今月２８日午前１１時半ごろ、兵庫県明石市松が丘の集合住宅で、「２階の渡り廊下に人が倒れている」と、付近に住む人から消防に通報がありました。警察によりますと、集合住宅のエントランスの屋根の上に、５０歳代くらいの女性があおむけに倒れていたということです。女性