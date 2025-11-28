韓国スポーツメディア「SPOTVNEWS」（ウェブ版）が2025年11月28日、今オフ大リーグ移籍を目指す韓国出身ソン・ソンムン内野手（29）の特集記事を公開し、ロサンゼルス・ドジャース入りの可能性に言及した。「村上や岡本といった選手を獲得するよりも優れた選択」ソンは韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズに所属する選手で、球団公式サイトによると、身長182センチ、体重85キロの右投げ左打ちの内野手だ。15年にキウム