国民民主党の榛葉賀津也幹事長が２８日、同党の定例会見で、高市早苗総理が立憲民主・野田佳彦代表との党首討論で「そんなことより定数削減」と発言したことに言及した。記者からの質問で、高市総理の「そんなことより」発言について受け止めを聞かれた榛葉幹事長は「私は言葉尻を取るつもりはありません。発した一言で揚げ足を取るという政治はやるべきではないです」とピシャリ。「他党ですが、野党ですが、高市さんはそう