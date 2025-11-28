超高齢社会を迎え、「人生100年時代」といわれる現代。だからこそ、考えだしたら不安でたまらない、家族や自分の老後の生活。各分野のスペシャリストが、そんなあなたの不安にそっと寄り添います。今回のお悩み／介護口を開けば、愚痴や不平不満ばかり。母親の話を聞くのがストレスです。母親は76歳。会うたびに愚痴や悪口、不平不満を聞かされ、まいっています。父のこと、兄嫁のこと、近所の人のこと……。こちらが少しでも「そ