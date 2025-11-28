旧統一教会の名称変更に関する文書を、文化庁が非開示にした判断に対し、大学教授が取り消しを求めていた裁判に判決が言い渡されました。大阪地裁は、不開示とされた文書の一部について、取り消しを命じました。訴状によりますと、旧統一教会が2015年に名称を「世界平和統一家庭連合」に変更したことをめぐり、神戸学院大学の上脇博之教授は、2022年から2度にわたり、文化庁に対して教会側の申請文書や決裁文書などの開示を求めま