米国での活動について記者会見する被団協代表理事の田中聡司さん＝28日午前、広島市役所核廃絶を訴えるため渡米していた日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表理事田中聡司さん（81）は28日、広島市役所で記者会見し、活動を報告した。滞在中、トランプ米大統領の核兵器実験指示を受け、日米有志で撤回を求める抗議声明を出したと明かし「最優先の課題は核保有国のリーダーたちを動かすことだ。運動の芽を育て、高めたい」