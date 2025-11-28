広島競輪場で２８日、バンクおよび選手宿舎兼ホテル棟となる「せとうちサイクルステイズ広島宇品」の竣工式、施設見学会が行われた。６月のメインスタンド棟に続く両施設の完成で３０日に約２年半ぶりの本場開催（Ｆ２モーニングレース）が再開される。式典後には、宇品の海をイメージした鮮やかなブルーの新バンクで走行デモンストレーションが行われ、松浦悠士ら地元の９人が本番さながらの５周回レースを披露した。「せと