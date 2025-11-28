静岡県川根本町の山犬段に調査目的で入山した男性4人が、下山中に林道の土砂崩れで身動きが取れなくなり、うち1人が体調不良のため27日に消防のヘリコプターで救助されました。現在も3人が取り残されていて、県警の山岳遭難救助隊が救助に向かっています。。 警察によりますと、男性4人は、11月26日午前5時頃から、業務の調査目的で浜松市天竜区水窪町から南アルプス南部の山犬段（標高1404m）に向けて入山しました。 4人