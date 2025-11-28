巨人は２８日、オコエ瑠偉外野手（２８）を自由契約にしたと発表した。巨人は経緯について「来季以降の活躍の場について話し合いを重ねた結果、オコエ選手も当球団もともに、オコエ選手が海外の野球リーグなど他球団でプレーできるチャンスを設けたほうが本人にとって良いとの結論に達し、双方合意の上で１１月末に提出する全保留者選手名簿に掲載しないこととし、オコエ選手を自由契約選手にいたします」と説明した。オコエ