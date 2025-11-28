西武・松原聖弥外野手（３０）が現役引退を発表した。カメラマンの私が初めて彼を撮影したのは、２０１７年の入寮取材。こちらのリクエストに無邪気な笑顔で応える姿が印象的で、「この選手はきっと周囲の空気を明るくする」と感じたのを覚えている。その印象は、キャリアを重ねても変わらなかった。西武に移籍したあとも、球場で会うたびに目を見て「お疲れ様です！」と声をかけてくれた。大げさなものではないが、こちらの緊